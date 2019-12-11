أخبار مصر | مذكرة للمطالبة بإحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الحسيني أبو ضيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة للمطالبة بإحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الحسيني أبو ضيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، مذكرة من الزميل حسام السويفي عضو الجمعية العمومية؛ للمطالبة بإحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الزميل الراحل الحسيني أبوضيف.

وقال "السويفي" في مذكرته، إن الشهيد الحسيني أبوضيف يمثل رمزًا لمحاربة جماعة الإخوان الإرهابية، وتحول لأيقونة لإسقاط حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته.

وطالب "السويفي" بتكريم الزميل الراحل وأسرته، وإهدائهم درع النقابة وشهادة تكريم ومصحف شريف.