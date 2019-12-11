مصر | نشرة "حوادث الخليج 365":"سيجارة واسطوانة بوتاجاز".. النيران تلتهم جسد ترزي بأطفيح

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"سيجارة واسطوانة بوتاجاز".. النيران تلتهم جسد ترزي بأطفيح

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية حول إصابة ترزي بحروق متفرقة بجسده بمركز أطفيح. كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية حول إصابة ترزي بحروق متفرقة بجسده بمركز أطفيح. تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة من مستشفى أطفيح المركزي وصول "جمال.م" 37 سنة، ترزي ومقيم قرية صول، بمركز أطفيح مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 100% بجميع أنحاء الجسم..

للتفاصيل اضغط هنا تأجيل محاكمة 12 متهما بـ"دواعش سيناء" لـ 15 ديسمبر

وأجلت اليوم الأربعاء الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "دواعش سيناء"، لجلسة 15 ديسمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

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القبض على المتهم بقتل شخص في عزبة البرج

تمكن رجال مباحث مركز شرطة دمياط برئاسة المقدم محمد معوض من القبض على المتهم بقتل أحد الاشخاص بمدينة عزبة البرج الأسبوع الماضى وذلك بعد أسبوع من عمليات البحث والتتبع للمتهم الهارب وجارى العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

يحوي خام الذهب".. ضبط شخصين بحوزتهما 7 أطنان أحجار كوارتز بالبحر الأحمر

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، من ضبط (مسجل شقي خطر، عامل يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) حال استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما وبحوزتهما (عدد 140 جوال بداخلهم أحجار الكوارتز التي تحوى خام الذهب تزن حوالي 7 أطنان).