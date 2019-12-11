- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن «طلاسم في فوط صحية».. شباب يطلقون مبادرة لـ«تطهير المقابر من أعمال السحر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت مجموعة من شباب قريتى شبرا اليمن وكفر شبر اليمن التابعتين لمركز زفتى بالغربية، مبادرة لتطهير مقابر القريتين من أعمال السحر، وتمكن الشباب من استخراج مئات من الأعمال السفلية في أشكال مختلفة.
وعثر الشباب على أعمال في قطع من القماش، وطلاسم على بيض، وفوط صحية خاصة بالسيدات وبها آثار دم حيض وملفوفة بقطعة من القماش وبها طلاسم، وأشعل الأهالى النيران فيها بدعوى إبطال مفعولها.
كانت هذه تفاصيل خبر «طلاسم في فوط صحية».. شباب يطلقون مبادرة لـ«تطهير المقابر من أعمال السحر» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.