شكرا لقرائتكم خبر عن «طلاسم في فوط صحية».. شباب يطلقون مبادرة لـ«تطهير المقابر من أعمال السحر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مجموعة من شباب قريتى شبرا اليمن وكفر شبر اليمن التابعتين لمركز زفتى بالغربية، مبادرة لتطهير مقابر القريتين من أعمال السحر، وتمكن الشباب من استخراج مئات من الأعمال السفلية في أشكال مختلفة.

وعثر الشباب على أعمال في قطع من القماش، وطلاسم على بيض، وفوط صحية خاصة بالسيدات وبها آثار دم حيض وملفوفة بقطعة من القماش وبها طلاسم، وأشعل الأهالى النيران فيها بدعوى إبطال مفعولها.

مبادرة لتنظيف المقابر من أعمال السحر الأسود في الغربية

مبادرة لتنظيف المقابر من أعمال السحر الأسود في الغربية

مبادرة لتنظيف المقابر من أعمال السحر الأسود في الغربية

مبادرة لتنظيف المقابر من أعمال السحر الأسود في الغربية

مبادرة لتنظيف المقابر من أعمال السحر الأسود في الغربية

مبادرة لتنظيف المقابر من أعمال السحر الأسود في الغربية

مبادرة لتنظيف المقابر من أعمال السحر الأسود في الغربية

مبادرة لتنظيف المقابر من أعمال السحر الأسود في الغربية