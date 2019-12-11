شكرا لقرائتكم خبر عن في جولة مفاجئة.. محافظ المنوفية يفسخ تعاقد شركة نظافة مستشفى الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، فسخ التعاقد مع شركة النظافة بمستشفى الشهداء المركزى؛ لتدنى الحالة العامة لمستوى النظافة، وذلك خلال زيارته المفاجئة للمستشفى، الأربعاء، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد المحافظ الإستقبال والطوارىء والجراحة العامة وجناح الفندقة والعلاج الإقتصادى والعمليات والحضانات وعناية الأطفال ووحدة الغسيل الكلوى والعناية المركزة والمتوسطة، واطمئن من المرضى على مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة.

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ووج~ه المحافظ مدير المستشفي بضرورة توافر اليقظة التامة لدي أفراد الأمن المكلفين لتوفير جو من الهدوء والراحة للمرضى.

وخلال تفقده جناح الأطفال، تلاحظ وجود أعطال بعدد 2 جهاز حضانة أطفال، وعلى الفور وجه بعمل صيانة كاملة لكافة الأجهزة وإعداد تقرير بذلك لإتخاذ اللازم.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بعرض تقرير كامل عن معهد التمريض وبحث إمكانية إنشاء مبنى جديد بالأرض الفضاء بالمستشفى لعرض الموضوع على وزيرة الصحة لتوفير الاعتماد اللازم.

كما وجه المحافظ بعمل حصر شامل لكافة تخصصات الأطباء على مستوى المحافظة لسد العجز ببعض الأقسام لتقديم خدمة أفضل للمواطنين جاء ذلك إستجابة لشكوي أحد المواطنين.