شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الهدهد: الدستور يكفل للأزهر إبداء الرأي في الأمور الإسلامية بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق، إن الدستور المصري يكفل للأزهر إبداء الرأي في الأمور الإسلامية في الدولة المصرية، وبناء عليه قام الأزهر بإبداء رأيه في قانون الأحوال الشخصية، لأن أحكام الأسرة شأن إسلامي.

وأضاف الهدهد خلال مداخلة هاتفية، أن الازهر قام بالدور المنوط به في إبداء الرأي، والبرلمان له حق الموافقة على الراي أو رفضه لأن هذا حقه الدستوري.

وتابع الهدهد، أن الأزهر ليس من حقه أن يسلب حق البرلمان في دوره التشريعي، ولذلك لن يفعل الأزهر شئ في حال عدم الموافقة على المشروع الذي تقدم به الأزهر بشان قانون الأحوال الشخصية.