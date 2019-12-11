شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو حامد: الأزهر لم يرد على مقترحات «النواب» بشأن قانون الأحوال الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد داخل مجلس النواب ما يعارض حق الأزهر في إبداء رأيه في المسائل التي تمس مع الشريعة الإسلامية، وهذا طبقا للمادة الثانية من الدستور.

وأضاف «أبوحامد» خلال مداخلة هاتفية، أن عرض القوانين المقترحة على الأزهر الشريف واجب لكن الاخذ بهذا جائز.

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وتابع أن عرض القوانين على الأزهر في الموضوعات المتعلقة بالشريعة الإسلامية، واجب في المسائل قطعية الثبوت أو الدلالة، والعرض جائز في المسائل الظنية أو الخلافية

وأوضح النائب أن الأزهر لم يرد على مقترحات النواب بشان قانون الأحوال الشخصية وهذا يعبر عن تقصيرالأزهر في أداء دوره الدستوري.

واشار إلى أن الأزهر تقدم بمشروع قانون تفصيلي عن الأحوال الشخصية، والأزهر ليست جهة تشريع بنص المادة 122 من الدستور .