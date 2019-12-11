شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوجه برفع تراكمات القمامة القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالاستمرار في التخلص من تراكمات القمامة التاريخية والقديمة وتزويد مصانع تدوير القمامة بدفرة والمحلة الكبرى بمعدات لرفع كفاءتها، مؤكداً المتابعة المستمرة لأعمال النظافة بالشوارع والميادين وخاصة الشوارع الجانبية، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع بمراكز ومدن وأحياء المحافظة موضحاً أن أعمال التطوير والرصف الجارية تهدف إلى توفير السيولة المرورية بالشوارع وعدم التكدس المرورى للحفاظ على المظهر الحضاري.

كما أكد- بحسب بيان الأربعاء- أن أعمال الرصف جاءت بعد الإنتهاء من جميع المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز وتليفونات، كما شدد على ضرورة إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الأمطار وتفعيل دور اللجان المشكلة لذلك (غرفة عمليات المحافظة- شركة مياه الشرب– شركة الكهرباء – الحماية المدنية – المرور – هيئة الطرق) لتوفير كافة المعدات لمواجهة الأمطار وعدم تراكم المياه وإلغاء الإجازات للأجهزة المعنية عند حدوث أمطار شديدة، كما أكد على متابعه تطوير مزلقانات السكة الحديد على مستوى المحافظة وغلق جميع المعابر الغير قانونية حفاظاً على حياة المواطنين.