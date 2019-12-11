«الخارجية» تستضيف جولة مشاورات سياسية بين مصر وقبرص

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استضافت وزارة الخارجية، جولة مشاورات سياسية بين مصر قبرص برئاسة السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وTasos Tzionis السكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية، وبمشاركة عدد من السادة مساعدي ونواب مساعدي وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والأوروبية ومياه النيل وليبيا.
وبحسب بيان، الأربعاء، تطرقت المشاورات إلى كافة موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد السفير عبدالعاطي على الإرادة السياسية الجادة لدى قيادتي البلدين لمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، لاسيما موضوعات الاستثمار والتجارة والسياحة.
كما تم تناول التعاون بين البلدين في مجال الطاقة واستغلال الفرص المتاحة في ضوء دور مصر المتميز على خريطة الطاقة العالمية والجهود التي تبذلها الدولة لتحوّل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في أعقاب اكتشافات الغاز الأخيرة في شرق المتوسط، وتوقيع اتفاقية مد أنابيب غاز بين قبرص والمستودعات المصرية، فضلاً عن التوقيع على الاتفاق الإطاري للربط الكهربائي بين مصر وقبرص في مايو 2019، وما يمثله ذلك من أهمية كبرى في الربط بين القارتين الأفريقية والأوروبية.
وتناولت المباحثات أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين والجهود المصرية المكثفة في هذين المجالين ما أسفر عن تفكيك البنية التحتية للإرهاب، ومنع خروج أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين من الموانئ المصرية منذ سبتمبر 2016. كما تم خلال المباحثات إعادة التأكيد على دعم قبرص لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعم مصر للجهود القبرصية للتوصل لتسوية عادلة للمسألة القبرصية.
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