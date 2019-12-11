شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرى": نتطلع لمشاركة رئيس وزراء اليابان فى افتتاح المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية سامح شكري مع النائب البرلماني لوزير خارجية اليابان "شينشي ناكاتاني، وذلك على هامش الدورة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامة.

وأوضح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول سبُل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في عدد من المجالات خلال الفترة المُقبلة، وأن وزير الخارجية أوضح اهتمام مصر باجتذاب مزيد من الاستثمارات اليابانية بالسوق المصري، لا سيما في ضوء التشريعات التي تم إقرارها بهدف تقديم مزيد من الحوافز والضمانات للاستثمار الأجنبي، وما تشهده مصر من سياسات للاصلاح الاقتصادي.

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وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعرب عن التطلع لمشاركة رئيس الوزراء الياباني في افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام المُقبل، وأن الجانبين تبادلا الرؤى حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المُشترك والتنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.