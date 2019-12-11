شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبى: نواجه قوات تركية على الأرض فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن هناك إجماعا ليبيا على رفض الاتفاق بين أردوغان والسراج، مشيراً إلى أن الجيش الليبي يملك جميع الإمكانيات لردع أي اعتداء على السيادة الليبية.
وأضاف المسمارى فى تصريحات لفضائية "سكاى نيوز عربية"، أن السراج يهدد بإنزال قوات تركية لمواجهة الجيش الوطني الليبي، مردفاً: "سنتصدى للأطماع التركية في ليبيا".
وتابع المسمارى: "نحن نقاتل جماعات إرهابية واجرامية مدعومة من تركيا وقطر"، لافتاً إلى أن الجيش الوطني الليبي يقاتل الإرهاب نيابة عن العالم.
وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن أردوغان يدعم الإرهابيين في ليبيا بالأسلحة والعتاد، مضيفاً أن الجيش الليبي واجه قوات تركية على الأرض في طرابلس.
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