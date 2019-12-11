شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: المنتجعات المصرية تستقبل 120 ألف سائح روسى بحلول نهاية عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المديرة التنفيذية لرابطة منظمى الرحلات السياحية الروسية، مايا لوميدزه ،اليوم الأربعاء، أن عدد السياح الروس الذين يزورون المنتجعات المصرية فى 2019 سيبقى على مستوى العام السابق عند 120 ألف شخص.

وأكدت لوميدزه- فى مؤتمر صحفي حول الوضع فى قطاع السياحة، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن الروس يواصلون السفر إلى مصر، على الرغم من أن الرحلات المباشرة إلى المنتجعات فى هذا البلد لا تزال معلقة، مضيفة أن "هؤلاء لا يتوجهون عبر منظمى الرحلات السياحية، وإنما يصل السياح إلى الغردقة وشرم الشيخ بأنفسهم، عن طريق الرحلات عبر دول ثالثة ".

وقالت :" إنه من الصعب تقييم تدفق السياح إلى مصر الآن... ونحن نحدد ذلك فقط عبر علامات غير مباشرة... فى العام الماضي، زار نحو 120 ألفا من الروس المنتجعات في هذا البلد... ومثل هذا التدفق بالكاد يمكن أن يُسمى جماعى... وتقريبا نفس العدد من السياح من روسيا سيزور مصر فى عام 2019، مع وجود نسبة خطأ تقدر بـ 10 %"، مشيرة إلى أنه فى أفضل السنوات استضافت مصر من اثنين إلى ثلاثة ملايين سائح.

يذكر أن حركة الطيران المباشرة بين مصر وروسيا توقفت منذ نهاية أكتوبر عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص–321" التابعة لشركة "كوجاليم آفيا"، فوق سيناء، وقد استؤنفت رحلات الطيران بين القاهرة وروسيا في أبريل 2018، بينما لم تستأنف بعد رحلات الطيران العارض إلى منتجعات البحر الأحمر.