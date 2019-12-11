شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات تُغرق قرى بأكملها فى جنوب السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت فيضانات عارمة جنوب السودان اليوم الأربعاء وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز استخدام السكان لمراكب للوصول لمكان أمن لهم كما وفر الحكومة فى جنوب السودان بعض المقرات الأمنة للمشردين جراء تلك الفيضانات.

إحدى المتضريين جراء الفيضانات

المواطنون يستخدمون المراكب

غرق مناطق بأكملها Advertisements

فيضانات فى جنوب السودان

مراكب للتنقل

مشردون

منازل الإيواء

مناطق غارقة

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