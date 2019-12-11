إنفوجراف.. مصر والمغرب يتصدران قائمة الدول المصدرة بتقرير Africa’s Development Dynamics

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على تقرير «Africa’s Development Dynamics » لعام 2019، والذى كشف عن ارتفاع صادرات دول شمال أفريقيا بشكل لافت للدول ذات الدخول المرتفعة. وتصدرت مصر والمغرب قائمة الدول المُصدِّرة بما يزيد على ثلثي الصادرات المتجهة نحو الدول ذات الدخول المرتفعة كالدول الأوربية نظرا لقربها الجغرافي من القارة الأفريقية.

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