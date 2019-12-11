شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الأمن بجمهورية تشاد ونائب وزير الدفاع الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق محمد أبا على صلاح وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد وذلك على هامش حضوره فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين .

تناول اللقاء تطورات الأوضاع علي الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الحالية التى تمر بها المنطقة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين فى العديد من المجالات .

وأكد الفريق أول محمد زكى على عمق العلاقات الراسخة التى تربط بين بين القوات المسلحة لكلا البلدين، معرباً عن تطلعة لمزيد من التعاون المشترك فى المجالات الدفاعية والأمنية خلال الفترة القادمة .

وأشاد وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد بجهود مصر فى دعم كافة قضايا القاره الأفريقية لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة خاصة فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الافريقى لعام 2019 .

Advertisements

كما التقى القائد العام بجينيڨياڨ داريوسك نائب وزير الدفاع الفرنسى، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون العسكري وأنظمة التسليح المتطورة وكذا مجالات الدفاع والتصنيع المشترك ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين .

وأعرب الفريق أول محمد زكى عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولاسيما في المجال العسكرى، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود الإستقرار بالمنطقة .

ومن جانبها أشادت نائب وزير الدفاع الفرنسى بدور مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .­



وزير-الدفاع-يقابل-نائب-وزير-الدفاع-الفرنسى