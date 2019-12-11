شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: مصر تمتلك القوة الرادعة لوقف أطماع أردوغان في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي للإعلام: إنه يجب أخذ تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ليبيا على محمل الجد؛ لأنه يستهدف توسيع نفوذه في المنطقة ،لافتًا إلى أن أردوغان يستهدف الأمن القومي المصري لأنه يعتبر مصر عدوه الأول.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز، أن فاتورة البترول التي تتكلفها تركيا سنويًا تصيبه بالقلق والإنزعاج، حيث إن أنقرة لا تمتلك مصادر للطاقة، وتستورد كل احتياجاتها من النفط.

وأشار إلى أن الرئيس التركي يرى أن استيلاءه على ليبيا سيمكنه من حل مشكلاته المادية، بجانب أن يصبح طرفًا في شرق المتوسط، ووضع يده على البترول الليبي، وتوسيع نفوذه في منطقة الشرق الأوسط، والأهم أنها تقربه من الحدود المصرية، حيث يشعر أن أمامه معركة مصيرية بينه وبين مصر.