شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «كونغو فو برج العرب» يزور مستشفى سرطان الأطفال الجامعي بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بـ«البالونات الملونة» والهدايا التذكارية الرمزية أجرى فريق لعبة الكونغو فو بمركز شباب برج العرب زيارة إنسانية لمستشفى سرطان الأطفال التابع لجامعة الإسكندرية في منطقة برج العرب الأربعاء.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الزيارة جاءت في اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتفعيل المبادرات الشبابية بما يخدم المجتمع المدنى بشتى قطاعاته وتفعيل دور مراكز الشباب نحو خدمة المجتمع، وجعلها مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية، مشيرة إلى أن الهدف من الزيارة الميدانية تقديم الدعم المعنوى للاطفال المصابين بالسرطان وإدخال البهجة عليهم وقضاء وقت طيب للتخفيف من آلامهم ومساندة الأسر المرافقين لهم.

Advertisements

وأشارت إلى أن الزيارة حققت المشاركة الوجدانيه لآلام الاطفال من مرضى السرطان واسرهم، وادخال البهجه والسعاده على نفوسهم وتفعيل دور مراكز الشباب المنوط به نحو خدمة المجتمع السكندرى واشعار الاطفال بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع وكذا مساندة الدوله لهم والرفق بهم لافتة إلى أنه تم تقديم هدايا تذكارية للاطفال وسط حالة من البهجة والفرح تخللتها فقرات غنائية ومسابقات ترفيهية وعروض فنية.

وقال الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية أن مستشفى برج العرب الجامعى تعمل بطاقة 80 سريراً بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه ضمن المشروع الهولندى بالشراكة بين الحكومتين المصرية والهولندية، وتحتوى على قسم للعمليات، وقسم للطوارئ لعلاج الكسور والحالات الحادة والحرجة، ومبنى للعيادات الخارجية يضم مختلف التخصصات الطبية ومبنى لحجرات المرضى، كما يضم وحدة للعناية المركزة تحتوى على خمسة أسرة وحجرة للعزل، كما تحتوى المستشفى على قسم متكامل لعلاج أمراض النساء ملحق به غرفة عمليات وقسم للمبتسرين يحتوى على حضانتان وجارى تزويده بأربع حضانات أخرى .

وأشار إلى أن المستشفى قدمت خلال فترة التشغيل التجريبي منذ فبراير 2018، الخدمة الطبية الكاملة لأكثر من 450 طفل مصاب بالسرطان، بمتوسط 500 جلسة علاج كيماوي شهرياً، كما بلغ متوسط العمليات الجراحية التي أجريت لعلاج الأورام 60 عملية جراحية شهرياُ، بينما قامت العيادات الخارجية بمناظرة مايزيد عن إثنين وعشرين ألف حالة من التخصصات المختلفة.