شكرا لقرائتكم خبر عن شباب جامعة بنها: السيسي أول رئيس ينتصر للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المشاركون في ملتقى الشباب الخامس بمركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس مصري يمكن الشباب تمكينا حقيقيا في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وظهر ذلك جليا في حركة المحافظين الجدد ونوابهم في 28 نوفمبر 2019 حيث تم تعيين 26 نائبا من الشباب و2 من المحافظين الشباب من أصل ١٦ محافظا جديدا كما حازت المرأة على أعلي نسبة تمثيل في منصب نائب المحافظ حيث تم تعيين ٧ نائبات للمحافظين الجدد وكلهن أصحاب خبرات وكفاءات علمية وأكاديمية جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمها مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ضمن فعاليات ملتقى الشباب الخامس الذي شارك فيه طلاب كلية التربية الرياضية والتربية النوعية وكلية الآداب وكلية الطب بجامعة بنها وطلاب المعهد العالي للخدمه الاجتماعية.

وأكد الدكتور أسامة صلاح فؤاد عميد كلية تربية رياضية أن الإنجازات التي تحققت في مصر في السنوات الأخيرة انجازات غير مسبوقة لا ينكرها إلا حاقد أو جاهل وان التمكين لا يعني فقط التمكين السياسي وتولي المناصب القيادية ولكن يعني تحسين أوضاع الشباب التعليمية والصحية وإتاحة فرص حقيقة للعمل وهذا ما يتم على أرض الواقع.

واضاف الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية أن شباب مصر هم حاضر الأمة ومستقبلها وهم أهم أدوات الحراك الاجتماعي وان القيادة السياسية في مصر تدرك هذه الحقيقة وحرصت على دعم الشباب من خلال تدريبه وتأهيله على مهارات القيادة وتحمل المسئولية من خلال البرنامج الرئاسي للتأهيل والقيادة ومؤتمرات الشباب السبع المحلية ومنتدي شباب العالم في نسخته الأولي والثانية ومنتدي الشباب العربي والأفريقي.

واشار الدكتور محمود الصبروت مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إلى الجهود التي تبذلها الدولة والخدمات التي تقدمها لقطاع الشباب مؤكدا على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لمراكز الشباب وأهمية ممارسة الرياضة في بناء شخصية الشباب خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي شهدها العالم وثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حيث أثرت هذه الثورة على اسلوب تفكيرهم ونظرتهم للأمور وردود أفعالهم وأصبح لهذا الجيل ملامح جديدة يجب أن تأخذ في الأعتبار عند التعامل معهم وطالب الشباب بالتسلح بالعلم والتكنولوجيا وتطوير الذات والنظر دائما إلى المستقبل بأمل وتفأول وأكدت دكتورة ريم حسين مدير مركز النيل للإعلام ببنها على أهمية استغلال طاقات الشباب الإيجابية وزيادة مشاركتهم في كافة القطاعات وتمكينهم وزيادة إنتاجهم خاصة أننا مجتمع شاب يتميز بأرتفاع نسبة الشباب في التركيب السكاني وهذا ما يسمي بمرحلة الفرصة الديموغرافية التي يجب استغلالها لينطلق المجتمع إلى الأمام مثلما حدث في دول شرق وجنوب شرق آسيا.

واختتم الملتقي بمطالبة الشباب بمزيد من التمكين معبرين عن سعادتهم بما يتخذ من خطوات فعلية على أرض الواقع.