شكرا لقرائتكم خبر عن «جيل بكرة يكبر بصحة».. حملة للكشف عن روماتيزم القلب لدى الأطفال في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية و4 مديريات خدمية في الاسكندرية، الاربعاء، فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب لدى الأطفال بقافلة تثقيفية بالساحة الرياضية بمنطقة بشاير الخير، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وجمعية «قلوب أصحاء».

بدأت القافلة بحضور اللواء سارية محمد، مدير المستشفى الإيطالي العسكري، والعقيد أحمد عبدالعزيز، مدير مدينة بشاير الخير، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجرى إعداد مطوية تشمل معلومات عن أولى خطوات حماية القلب بعلاج أي التهاب بالحلق أو اللوزتين وطرق الوقاية سواء كانت أولية أو ثانوية، وتم توزيعها على الطلاب والحضور.

وحمل الطلاب، خلال الفعالية، لافتات «معًـا للرياضة، معًـا للقضاء على روماتيزم القلب، معًـا لحماية قلوب أولادنا»، فيما قال «الديب» إن المبادرة تأتي انطلاقا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «جيل بكرة يكبر بصحة»، مؤكدا أن المبادرة تعد استمرارًا لعدة مبادرات ناجحة للمحافظة على صحة أبنائنا مثل مبادرة «نور حياة» للكشف عن ضعف الإبصار ومبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي لطلاب المرحلة الإعدادية ضمن سلسلة مبادرات حملة «100 مليون صحة».