شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 24.8 ألف رأس ماشية وطائر ضد «القلاعية والنيموباك والأنفلونزا» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور وطاعون المجترات (الوافد الجديد).

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وأضافت «جارح»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أ إجمالى ما تم تحصينه خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 24 ألف و813 رأس ماشية وطائر حيث تم تحصين 22 ألف و103 رأس ماشية و2710 طائر .

وأوضحت أنه تم تحصين 6562 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد (الحمى القلاعية) 8118 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادى المتصدع 2022 رأس أبقار ضد جدرى الماشية 4452 رأس ضد مرض جدرى الأغنام فضلاً عن تحصين 781 رأس أبقار ضد النيمو باك المستورد 168 راس أغنان وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وتحصين 2710 طائر (دجاج وبط وأوز وديوك رومى) بلقاح أنفلونزا الطيور خلال الشهر .

وأشارت إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع إحياء الإسكندرية وكذا المديرية بمحطة مصر والمزارع سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذة الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع للتحصين حسب طلبهم مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.