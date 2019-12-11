شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دير مارمينا يرأس وفدًا كنسيًا لتهنئة محافظ الإسكندرية بمنصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأربعاء، بمكتبه، وفدا من دير مار مينا العجائبى وبيت العائلة والمجلس الملي بالإسكندرية، وذلك لتهنئة المحافظ على توليه منصبه كمحافظ للإسكندرية متمنيين له دوام التوفيق.

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وترأس الوفد الكنسي الأنبا كيرلس أڤامينا رئيس دير مار مينا، والأنبا هيرمينا أسقف وسط، وبحضور كل من القس ابرأم إميل وكيل البابا بالإسكندرية، والأب بولس عوض امين مساعد بيت العيلة، ومحسن جورج عضو المجلس الملي ومستشار التعليم في المحافظة ونادر مرقص سكرتير المجلس الملي ومسئول العلاقات العامة والدكتور كميل صديق عضو المجلس الملي.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتهنئة الوفد الكنائسي مؤكدًا على أهمية روح التعاون والتكاتف بين جميع الجهات لمساعدة التنفيذيين في الملفات التي تمس الشارع السكندري في سبيل تقدم الوطن ورفعة شأنه.

وأشار الشريف إلى أنه منذ توليه منصبه كمحافظ الإسكندرية عكف على دراسة العديد من الملفات كملف النظافة والمباني المخالفة، والازالات وغيرها من الملفات التي تهم المواطن السكندرى بالإضافة إلى قيامه بالعديد من الجولات الميدانية على مستوى الأحياء للوقوف على كافة التحديات على أرض الواقع مؤكدا أن أمامنا تحديات كبيرة، وتحتاج إلى تضافر جميع الجهات والتكاتف معا للوصول إلى حلول غير تقليدية لمواجهة تلك التحديات، والعمل على إرجاع الإسكندرية إلى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.