شكرا لقرائتكم خبر عن قنا تستعد لتنفيذ مشروع التدريب العملي «صقر 57» لمجابهة الأزمات والكوارث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، نائبا عن المحافظ اللواء شرف الداودي، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة الاستعدادات النهائية للبدء في تنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 57» لمواجهة الأزمات والكوارث عن طريق محاكاة فعلية لعدد من المواقف الطارئة التي قد تحدث بالمحافظة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة عمليات القوات المسلحة ويستمر على مدار 3 أيام من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري.

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وقال «شلبي» انه تم خلال الاجتماع استعراض إمكانيات المحافظة في مجال مواجهة الأزمات والكوارث والوقوف على جاهزية المعدات والمركبات ومعسكرات الإيواء استعدادا لتنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 57» وسرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والجهات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه سكرتير عام المحافظة بمراجعة تجهيزات الصحة والتضامن والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتأكد من توافر الأسرهّ والبطاطين والخيام اللازمة لمعسكرات الإيواء وتجهيز سيارات من مديرية الصحة تعمل كعيادات متنقلة وبنوك دم واسعاف وعناية مركزة بالإضافة إلى سيارات النقل الداخلي والمعدات واللوادر والأوناش التي سيتم الاستعانة بها من مجالس المدن موجها إدارة المرور بعمل المحاور المرورية والعلامات والإرشادات اللازمة في حالة تعطل الطرق بنطاق الحادث.

من جهته، أكد العقيد إيهاب غرابة، المستشار العسكري للمحافظة، أن التدريب العملي المشترك «صقر 57» يهدف إلى صقل مهارات مسؤولي الأجهزة التنفيذية في حالات الطوارئ ورفع حالة الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها.