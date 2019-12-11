شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: جرائم كثيرة ارتُكبت تحت مظلة حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور مصطفي الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، تحيه إلى زوجة الدكتور بطرس غالي، ليا نادلر، التي شاركت في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، واصفًا «غالي» بأنه كان عاشقا لمصر، وكان له فضل كبير في دعم قضايا حقوق الإنسان في محليا ودوليا.
وقال «الفقي»، خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، الأربعاء، إن «مصر شريك فاعل دائما في دعم قضايا حقوق الإنسان منذ البداية، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المصرية لديها مدرسة متأصلة في هذا الشأن».
وانتقد «الفقي» ما سماه «الجرائم التي ارتكتبت تحت مظلة حقوق الإنسان وازدواجية المعايير»، معقبًا: «نحن أبناء تماس بين حضارة العرب الإسلامية والأوروبية المسيحية، وكثير من الثقافة الإسلامية رسخت مفاهيم حقوق الإنسان، كما فتحت الباب الحضارة الأوروبية المسيحية لقضايا الحريات».
أضاف: «رغم كل هذا التاريخ ولكننا في محنة اليوم بعد ان زحفت التدخلات السياسية، وجرى تطويعها بشكل واضح والخروج عن النص،. ليس أمامنا إلا الاعتصام بمثل تلك المناسبات للتذكير»، مشددا على أن قضايا حقوق الإنسان هي مجموع كل القضايا وأبرزها قضية المواطنة والتي تعني المساواة بين الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى الفقي: جرائم كثيرة ارتُكبت تحت مظلة حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.