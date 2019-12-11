شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى يزور معبد فيله ويبدي إعجابه بالحضارة المصرية القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، ترافقه زوجته بجولة سياحية بمعبدفيله على هامش تواجدهم بأسوان حاليا للمشاركة في أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

رافق السفير الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، مشيرا إلى أن السفير عبر عن إعجابه الكبير بالحضارة المصرية القديمة، وأنه سيوجة الدعوة لكل أصدقائة وأفراد عائلته بزيارة مصر، خاصة أسوان لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة، وأنه سيزور أسوان العديد من المرات خلال الفترة القادمة نظرا لإعجابه الشديد بها.

وأشار مدير عام آثار أسوان أن السفير في استمع لشرح وافى عن تاريخ معبدفيله ومراحل بنائه وإنقاذه من الغرق ضمن إنقاذ آثار النوبة القديمة إبان إنشاء مشروع السد العالى.

جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة و زوجته في جولة سياحية لمعبد فيله على هامش المشاركة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة و زوجته في جولة سياحية لمعبد فيله على هامش المشاركة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة