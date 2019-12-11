شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية الخميس والجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح لواء جوي هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر الخميس أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وأضاف رئيس الارصاد، في بيان، أنه ستنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 2-3 درجات ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد.

وينصح بيان الأرصاد بالقيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة أثناء سقوط الأمطار والرمال والأتربة المثارة وارتداء الملابس الشتوية وتجنب الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الخميس على:

القاهرة والوجه البحري من 19 إلى 20

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السواحل الشمالية من 18 إلى 19

شمال الصعيد من 20 إلى 21

جنوب الصعيد من 25 إلى 26

جنوب سيناء من 24 إلى 25

ويناشد رئيس الأرصاد كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

كما يمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الآتى:

24646721- 24834625