شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو لإطلاق حملة تضامن مع الإعلام الفلسطينى غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت جامعة الدول العربية وسائل وأجهزة ومؤسسات الإعلام في الدول العربية إلى إطلاق «حملة تضامن» في وسائل الإعلام الرسمية غدا، الخميس، مع الإعلام الفلسطينى في القدس المحتلة والتضامن مع كل الأصوات الحرة فيها.

ودعت الجامعة العربية، في مذكرة رسمية بعثت بها إلى الدول الأعضاء، إلى تخصيص موجة مفتوحة غدا في القنوات العربية الرسمية لدعم المؤسسات الإعلامية المقدسية وخاصة «تلفزيون فلسطين» وتسليط الضوء على ما تتعرض له المدينة من عدوان مفتوح يطال البشر والحجر والشجر ويستهدف المقدسات والإرث التاريخى الذي يشهد على عروبة المدينة المقدسة.

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وقد عممت جامعة الدول العربية، على دولها الأعضاء أيضا مذكرة رسمية من المندوبية الدائمة لدولة فلسطين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم قضية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى طاقم «تلفزيون فلسطين» بمدينة القدس المحتلة، وذلك خلال بث برنامج «صباح الخير يا قدس»على وسائل الإعلام، لفضح ما يجرى من اعتداءات إسرائيلية متواصلة ومبرمجة على المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.

ودعت المذكرة وزارات الإعلام العربية، لإطلاق «حملة تضامن» في وسائل الإعلام العربية الرسمية، غدا الخميس مع الإعلام الفلسطينى في العاصمة المحتلة وكل الأصوات الحرة فيها، مع إمكانية أن يشمل هذا اليوم تخصيص موجة مفتوحة في القنوات العربية الرسمية لدعم المؤسسات الإعلامية المقدسية، خاصة «تلفزيون فلسطين» وتسليط الضوء على ما تتعرض له المدينة من عدوان مفتوح.

وأكدت جامعة الدول العربية، أن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى طاقم تلفزيون فلسطين بمدينة القدس المحتلة، يعد خرقا صارخا لكل المواثيق الدولية التي تحمى الصحفيين خلال ممارسة عملهم الصحفي، واستمرار سياسة وإجراءات دولة الاحتلال والانتهاكات المستمرة للسيادة الفلسطينية ومؤسساتها، والاعتداء على حرية التعبير وحقوق المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الفلسطينيين، والتى تعد مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم (2222)، الداعى لتوفير الحماية للصحفيين، وضمان عدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.