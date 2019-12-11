شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية: مصر تدعم أمن واستقرار الدول الشقيقة فى الخليج العربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمنت مصر الدعم الذى تضمنه البيان الختامى للقمة الخليجية وتأكيدها على دور مصر فى تعزيز الأمن القومى العربى والسلام فى المنطقة.
أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ فى تدوينة له عبر حسابه على "تويتر"، الأربعاء، أن مصر تدعم أمن واستقرار الدول الشقيقة فى الخليج العربى.
كان مجلس التعاون الخليجى قد أكد فى بيان له عقب القمة الخليجية الـ 40 فى الرياض على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمنًا جهودها فى تعزيز الامن القومى العربى والامن والسلام فى المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصرى الشقيق، ورفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأعرب المجلس عن دعمه للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مثمنًا الجهود الدولية المبذولة فى هذا الشأن.
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