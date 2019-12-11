شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: قواتنا بشرق سوريا بين 500 و600 جندى ونتطلع لخفضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكى، أن عدد القوات الأمريكية فى شرق سوريا بين 500 و600 جنديا، وسنبقى حاليا فى شرق سوريا من أجل هزيمة مستدامة لداعش.

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وأضاف وزير الدفاع الأمريكى، أنه لا بد من التحقيق إذا حصلت جرائم حرب فى سوريا بعد دخول الجيش التركى ولا بد من محاسبة المسؤولين عنها.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "اتطلع لتخفيض قواتنا وسحبها من عدة مناطق بالعالم وحتى الشرق الأوسط لإعادة نشرها فى أوروبا وآسيا فى إطار المواجهة مع القوى الكبرى".