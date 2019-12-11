شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الاتحاد الأفريقى: نشارك بمنتدى أسوان بمجموعة كبيرة وأتوقع انعقاده سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة أمانى أبو زيد، مفوض شئون البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقى، إن أجندة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة تتضمن موضوعات غاية فى الأهمية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقى يشارك فى المنتدى بمجموعة كبيرة.

وأضافت مفوض شئون البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من أسوان، إن السلم هو ركيزة أساسية للتنمية، كما أن التنمية هى أساس السلام، مشيرة إلى أن النزاعات المسلحة فى القارة الأفريقية ليست نزاعات بين الدول وبعضها، ولكن الشاهرة التى نشهدها هى ظاهرة تفشى الإرهاب وهى ظاهرة عابرة للقارات، وكذلك ظاهرة الإتجار فى السلاح وفى البشر، وكذلك التغيرات المناخية، ومن هنا كانت أهمية التنمية لإيجاد فرص عمل ولإيجاد حياة كريمة، وأيضًا البنية التحتية اللازمة لإنشاء قاعدة صناعية كبيرة وتشجيع القطاع الخاص.

ونوهت "أبو زيد"، إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى حول موضوع الطاقة، وكيف يمكن من خلال شبكة قارية الإسهام فى سد الفجوة الطاقية التى تعانى منها القارة الأفريقية، مؤكدة على أن مصر لديها الكثير من الخبرة والعلم والفائض من الطاقة الذى يمكن تصديره إلى الدول الأفريقية.

وأضافت أن الجميع خلال المنتدى أكد أيضًا على الاهتمام بمنطقة الساحل والصحراء والتى تفشت فيها ظاهرة الإرهاب، إضافة إلى المستوى المعيشى المتدنى، حيث طلبوا من الاتحاد الأفريقى التدخل على المستوى الأمنى والمستوى التنموي.

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وأوضحت "أبو زيد" أنها ستشارك غدًا، الخميس، فى جلستين، ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، الأولى تخص الطاقة وإسهامها فى السلام وهى ركيزة أساسية فى التنمية ودور الاتحاد الأفريقى فى هذا الصدد، والاستفادة من الطاقات والخبرات والموارد الطبيعية الأفريقية وكيفية تعظيمها واستغلالها لدعم التنمية فى القارة الأفريقية، مما يسهم أيضًا فى دعم السلام.

وأضافت أن الجلسة الثانية التى ستشارك فيها غدًا تخص موضوع التحول الرقمى، مشيرة إلى أن من أهم إسهامات التحول الرقمى أنه يتيح توصيل الخدمات لكافة قطاعات الشعب، وأيضًا موضوع الشمول لكافة الفئات سواء للمرأة أو للشباب وغيرهما، وكذلك الموضوعات الخاصة بالشمول المالى والاقتصادى والرقمى، مما يسهم فى انتعاش وإيجاد فرص عمل، وحتى تصل خدمات الدولة للجميع.

وأشارت مفوض شئون البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقى، إلى أن المنتدى يتعامل مع موضوع السلام من منظور شامل متكامل وليس من منظور محدود أو أمنى فقط.

وتوقعت "أبو زيد" أن يعقد منتدى أسوان بشكل سنوى.