سامح شكرى يعقد لقاءات ثنائية على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سامح شكرى، وزير الخارجية عدد من اللقاءات الثنائية على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا. والتقى سامح شكرى، وزير الخارجية، بالنائب البرلمانى، لوزير خارجية اليابان لبحث أوجه التعاون المُشترك على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامة، وفقا للسفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية. سامح شكرى Advertisements كما نشر حافظ صور من لقاء الوزير شكري وأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، عبر تويتر.

سامح شكرى وأمينة محمد

سامح شكرى

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