شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت لصالح فرض عقوبات على تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت لصالح فرض عقوبات على تركيا. وكانت منصات تركية معارضة ذكرت أن وكالة الأنباء التركية «ميزوبوتاميا» تلقت رسالة من أحد المحتجزين فى سجن إيلازغ شديد الحراسة، كشف فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل سجون تركيا فى عهد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وفضح خلالها تعنت إدارات السجون فى المعاملة مع المشاكل الصحية للمسجونين على خلفية سياسية.

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