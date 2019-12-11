المالية: 7800 صندوق وحساب خاص بموازنة الدولة برصيد إجمالى 48.3 مليار جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، موقف الصناديق والحسابات الخاصة من خلال حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وأشار الدكتور كامل كمال، رئيس الشعبة المركزية للحسابات الختامية بوزارة المالية، إلى أن الصناديق الخاصة توفق أوضاعها، مضيفا "لا أحد يصرف من الصندوق إلا وفقا لاعتمادات مُقدرة بالموازنة العامة للدولة". وأوضح كامل، أن هناك ما يقرب من 7800 صندوق وحساب خاص بالموازنة العامة للدولة، وبلغت أرصدة الصناديق الخاصة بالعملة المحلية فى 30 يونيو 2019 نحو 31.9 مليار جنيه، فيما بلغت أرصدة الصناديق الخاصة بالعملة الأجنبية نحو 16.3 مليار جنيه، ليصبح إجمالى أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة فى نهاية العام المالى نحو 48.3 مليار جنيه، مقابل 51.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، بانخفاض بلغ 2.8 مليار جنيه. Advertisements وأشار ممثل وزارة المالية، إلى أن قرار نائب وزير المالية 12 لسنة 2019 30 الصادر فى يوليه 2019، يقضى بتشكيل لجنة لبحث أوضاع الصناديق الخاصة، ودراسة النسب التى آلت للموازنة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة.

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