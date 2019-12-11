مباحثات بين مصر وأمريكا لتطوير اتفاقية النقل الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

بحث يونس المصري وزير الطيران المدني، مع وفد أمريكي برئاسة روبرت ماكلوجين ملحق وكالة أمن النقل الامريكي "TSA" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني وسبل تطوير اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين بما يسهم في انتعاش الحركة الجوية بين مصر والولايات المتحدة.

وبحسب بيان اليوم، تم خلال المباحثات الاتفاق على تطوير الإتفاقيه بما يتناسب مع مطالب النقل للدولتين والتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتطوير أسطول طائرات مصر للطيران.

أكد الوزير عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات وبخاصة في مجال صناعة النقل الجو.. وقال أن وزارة الطيران المدني تحرص على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء وخاصة الولايات المتحدة وهي تخطو خطوات ثابتة وفقا لاستراتيجية محددة للنهوض بمنظومة الطيران المدني المصري والوصول بمطارات جمهورية مصر العربية لأعلى معايير الأمن والسلامة.

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ومن جانبه أعرب الوفد الأمريكي عن تقديره للعلاقات المثمرة بين البلدين في صناعة النقل الجوي.. وأشاد بما تحقق من تطوير في قطاع الطيران المدني.

حضر اللقاء من الجانب الأمريكي جيم بونر الوزير المفوض الاقتصادي وريك أورتيز الوزير المفوض التجاري وكيفين أوبستروب من القسم الاقتصادي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

يذكر أن اتفاقية النقل الجوي بين البلدين تم توقيعها في عام 1964 وتعد من أقدم الاتفاقيات الموقعة السارية حاليا في المنطقة.