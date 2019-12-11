ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و 32 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كثفت الإدارة العامة للمرور ،الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. وتمكن ضباط الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة من ضبط 5234 مخالفة مرورية متنوعة من بينها، 1978 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 222 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 7 دراجات نارية مخالفة، 33 مخالفة "موقف عشوائي"، 24 مخالفة شروط الترخيص، 32 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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