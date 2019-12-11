ضبط 1000 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها الموسعة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 1008 قضايا تموينية متنوعة. وتحررت المحاضر اللازمة عن تلك الوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لتولي التحقيق.

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