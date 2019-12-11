بالفيديو.. لحظة مداهمة معمل لإنتاج مخدر "الشابو" وزراعة الماريجوانا بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يبرز جهود أجهزة الأمن لحظة مداهمة معمل لإنتاج مخدر الأيس "الشابو" وزراعة نبات الماريجوانا المخدر وضبط المتهم بتجهيز المواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة) تخصص نشاطه في مجال الاتجار بمخدري (الآيس "الشابو"، والماريجوانا)، وقيامه بإعداد معمل ومزرعة لتجهيز وإنتاج تلك المواد ومشتقاتها بكميات كبيرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الدقي، مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع وقام بترويج كميات كبيرة من ذلك المخدر على عملائه بمختلف محافظات الجمهورية، وقد أمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه حال تواجده بالمعمل والمزرعة بدائرة قسم شرطة الدقي، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الأيس الجاف وزنت 15،450 كيلو جرام وكمية من سائل الأيس وزنت 16,370 كيلو جرام وكمية من بذور القنب وزنت 300 جرام وكمية من نبات الماريجوانا وزنت 50 جرام وكمية من زيت الحشيش وزنت 480 جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

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كما تم ضبط كميات من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية والأجهزة المعملية المستخدمة في تصنيع مخدر الآيس وزراعة نبات الماريجوانا المخدر.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار واستخدامه الهاتفين المحمولين للترويج كما أقر بتجهيز المواد الكميائية والخامات المستخدمة في تصنيع مخدر الآيس وزراعة نبات الماريجوانا.

هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة 80 مليون جنيه، وتولت النيابة التحقيق.