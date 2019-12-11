المتهم بقتل زوجته ببولاق الدكرور: "خلفت بعد 11 سنة جواز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل زوجته، في منطقة بولاق الدكرور.

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، إنه كان يشك في نسب طفلته، مشيرًا إلى أنه تزوج من المجني عليها منذ 11 عامًا، وطوال سنوات زواجهما لم ينجبا حتى أخبرته بحملها منذ عام ونصف، وأنجبت طفلة فانتابه الشك في سوء سلوك زوجته ونسب طفلته.

وأشارت التحريات أن المتهم مدمن مخدرات ويعالج في مصحة من الإدمان كما أنه مريض نفسي يعاني من الوسواس القهري وتنتابه حالة انفصام وهلاوس، و"تهيؤات" ويتلقى علاجا نفسيا منذ 7 سنوات.

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وأضافت التحريات أن المتهم يعتقد أن زوجته تخونه وأنجبت من شخص آخر فقام بتسديد عدة طعنات لها وفر هاربا ونقلتها أسرتها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها إلا أنها فارقت الحياة.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من مستشفي قصر العيني بوصول ربة منزل 38 سنة جثة هامدة إثر إصابتها بعدة طعنات أحدها في الصدر، انتقلت قوة أمنية وأفادت التحريات عقب الفحص أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة حيث أنه مدمن مخدرات ويعاني من وسواس قهري.

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور والرائد مجدي عوض معاون مباحث بولاق الدكرور من إلقاء القبض علي الزوج وبمواجهته اعترف بقتلها طعنا بسكين، وردد وهو "يظهر عليه علامات الاضطراب النفسي" انه يتشكك في نسب ابنتهما.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.