مصر | القبض على المتهم بقتل شخص في عزبة البرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على المتهم بقتل شخص في عزبة البرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث مركز شرطة دمياط برئاسة المقدم محمد معوض من القبض على المتهم بقتل أحد الاشخاص بمدينة عزبة البرج الأسبوع الماضى وذلك بعد أسبوع من عمليات البحث والتتبع للمتهم الهارب وجارى العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما استقبلت مستشفي عزبة البرج بمحافظة دمياط مصاب بطلق ناري في الرأس ويدعي كمال كمال موسي وحالته حرجة وتم تحويله علي الفور إلى مستشفى دمياط التخصصى إلا انه لفظ انفاسه الأخيرة بها.