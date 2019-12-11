مصر | "سيجارة واسطوانة بوتاجاز".. النيران تلتهم جسد ترزي بأطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيجارة واسطوانة بوتاجاز".. النيران تلتهم جسد ترزي بأطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية حول إصابة ترزي بحروق متفرقة بجسده بمركز أطفيح.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة من مستشفى أطفيح المركزي وصول "جمال.م" 37 سنة، ترزي ومقيم قرية صول، بمركز أطفيح مصاب بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 100% بجميع أنحاء الجسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال قيام المصاب بتفريغ أسطوانة غاز بمنزلة وبيده سيجارة مشتعلة أدى لنشوب الحريق، واحتراق جسده، وتم تحرير المحضر اللازممحضر بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

