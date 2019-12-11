أخبار مصر | معرض للمنتجات البيئية لمدينة سيوة بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معرض للمنتجات البيئية لمدينة سيوة بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، معرض للمنتجات البيئية لمدينة سيوة بجهود من الزميل سعيد جمال الدين سرحان.

وقالت النقابة إن المعرض يعقد خلال الفترة من الثلاثاء ١٠ إلى ٢٧ ديسمبر الجاري، بمقر النقابة بالدور الرابع.

وأضافت أن المعرض يضم كافة المنتجات التي تشتهر بها مدينة سيوة، مثل التمور والزيتون ومستحضرات الطبية العشبية والمنتجات البيئية الأخرى، مؤكدة أن كافة المنتجات بأسعار خاصة للصحفيين وأسرهم، بالدور الرابع بالنقابة.