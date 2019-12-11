أخبار مصر | كشف أثري لتمثال ملكي نادر في ميت رهينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف أثري لتمثال ملكي نادر في ميت رهينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أعمال حفائر الإنقاذ التي بدأتها وزارة الاثار الأربعاء الماضي داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين بالقرب من معبد الإله بتاح بمنطقة ميت رهينة عن تمثال للملك رمسيس الثاني علي هيئة "الكا".

وكانت فرقة من شرطة السياحة والآثار ألقت القبض على صاحب قطعة الأرض أوائل شهر ديسمبر الجاري متلبسا بالحفر خلسة داخلها وكشف النقاب عن كتل أثرية ضخمة مغمورة في المياه الجوفية.

وتوجه اليوم إلى منطقة ميت رهينة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لتفقد ومعاينة الكشف مع فريق من وزارة الداخلية برئاسة اللواء يوسف مختار مساعد مدير عام شرطة السياحة والآثار للمنطقة المركزية والعميد شريف كرم مفتش مباحث الجيزة والعقيد هاني حجازي رئيس مباحث المنطقة والعقيد عصام جمال رئيس قسم سقارة لمعاينة التمثال.