أخبار مصر | بـ5000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف خالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ5000 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف خالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى الشركات الخاصة للتصنيع بمدينة العبور، وذلك براتب يصل لـ5000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة، عدد 2 مهندسين إنتاج وأن لا يتعدى عمرهم عن الـ38 عاما، براتب يبدأ من4500 جنيه حتى 5000 جنيه.

وتطلب الشركة أيضًا 20 فني لحام نصف اوتوماتيك، براتب يبدأ من 3000 جنيه حتى 3200 جنيه.

كما تطلب 20 فني برادة تركيبات وتنكات براتب يبدأ من 3000 جنيه حتى 3500 جنيه، بالإضافة إلى 30 مساعد فني و5 سائقين كلارك، وذلك براتب يبدأ من 2000 جنيه حتى 2200 جنيه، وأن لا يتعدى العمر عن الـ40 عاما، ويشترط خبرة سنة.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، على الرقم 01069992569.