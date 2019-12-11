أخبار مصر | لصحفيي 3 محافظات.. تفاصيل ورشة "الصحفي السيناريست"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لصحفيي 3 محافظات.. تفاصيل ورشة "الصحفي السيناريست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة التدريب وتطوير المهنة في نقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، عن تفاصيل الورشة التدريبية المجانية "الصحفي السيناريست"، والتي تقام للزميلات والزملاء بمحافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن الورشة ستقام بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية على مدار 4 أيام متتالية، حيث تتناول فن كتابة السيناريو للسينما والتلفزيون والاذاعة والمسرح والقصة الخبرية، وعملية كتابة افلام وثائقية عن رموز الصحافة المصرية ويتم تصويرها لانشاء أول مكتبة مصورة للنقابة..وتشمل الأفلام ايضاً قصص المؤسسات الصحفية الكبري.

ويحاضر في الورشة ويشرف على كتابة الافلام الكاتب الصحفي والسيناريسيت سمير الجمل، وذلك اعتبارًا من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.

ويحصل المشارك في نهاية الورشة على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة، علاوة على المادة العلمية الخاصة بالورشة.

ويبدأ الحجز اعتبارًا من الخميس 12 ديسمبر الجاري عبر البريد الإلكتروني للنقابة او الهاتف 01099221510.