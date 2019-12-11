أخبار مصر | القوات البحرية تنفذ عدد من التدريبات البحرية بمسرح عمليات البحر المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات البحرية تنفذ عدد من التدريبات البحرية بمسرح عمليات البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة، نفذت القوات البحرية المصرية عدد من الانشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية والتي تهدف الي فرض السيطرة البحرية علي المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الاهداف الحيوية في المياة العميقة.

حيث نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلي رأسها احدي حاملات المروحيات طراز (ميسترال) ومجموعتها القتالية عدد من الانشطة القتالية والتدريبيه بمسرح عمليات البحر المتوسط وقد تضمنت تلك الانشطه قيام احدي الغواصات المصرية باطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون) وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه الي اكثر من 130 كم.

وقد أكدت نجاح عملية اطلاق الصاروخ (عمق سطح) من الغواصة بعمق البحر مدي الاحترافية التي وصل اليها رجال القوات البحرية المصرية واطقم الوحدات والتشكيلات المقاتله وقد ظهر ذلك من خلال قدراتهم علي التعامل مع احدث التكنولوجيات والانظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحري وتامين المصالح الاقتصادية لمصر في المياة العميقة.

تأتي تلك التدريبات تنفيذًا لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف الي تطوير القدرة علي مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، حضر مرحلة الانشطة الختامية الفريق احمد خالد قائد القوات البحرية.

