أخبار مصر | وزير الدفاع يلتقي وزير دفاع جمهورية التشاد ووزير دفاع فرنسا

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع علي الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها علي الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الحاليه التي تمر بها المنطقة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمني بين البلدين في العديد من المجالات.

وأكد الفريق أول محمد زكي على عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين بين القوات المسلحة لكلا البلدين معربًا عن تطلعة لمزيد من التعاون المشترك فى المجالات الدفاعية والأمنية خلال الفترة القادمة.

وأشاد وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد بجهود مصر يدعم كافة قضايا القاره الأفريقية لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

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كما التقى القائد العام، بالسيدة جينيڨياڨ داريوسك نائب وزير الدفاع الفرنسي، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون العسكري وأنظمة التسليح المتطورة وكذا مجالات الدفاع والتصنيع المشترك ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين.

وأعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولاسيما في المجال العسكرى، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة.

ومن جانبها أشادت نائب وزير الدفاع الفرنسي بدور مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.