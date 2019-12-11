أخبار مصر | وزير الدفاع يلتقي وزير دفاع جمهورية التشاد ووزير دفاع فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يلتقي وزير دفاع جمهورية التشاد ووزير دفاع فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد الفريق أول محمد زكي على عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين بين القوات المسلحة لكلا البلدين معربًا عن تطلعة لمزيد من التعاون المشترك فى المجالات الدفاعية والأمنية خلال الفترة القادمة.
وأشاد وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد بجهود مصر يدعم كافة قضايا القاره الأفريقية لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.
كما التقى القائد العام، بالسيدة جينيڨياڨ داريوسك نائب وزير الدفاع الفرنسي، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون العسكري وأنظمة التسليح المتطورة وكذا مجالات الدفاع والتصنيع المشترك ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين.
وأعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولاسيما في المجال العسكرى، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة.
ومن جانبها أشادت نائب وزير الدفاع الفرنسي بدور مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.