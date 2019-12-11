شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر تتطلع لتعظيم التعاون مع السنغال في مجال مكافحة الفكر المتطرف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بأسوان الرئيس السنغالي ماكي سال.
وقال السفير بسام راضي،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس اعرب عن تطلع مصر لتعظيم التعاون مع السنغال في مجال مكافحة الفكر المتطرف كون السنغال أحد مراكز نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير في منطقة غرب أفريقيا.
من جانبه أشاد رئيس السنغال بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.
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