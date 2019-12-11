شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تجديد 2435 عقد عمل وشهادات استمرارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية المستحقات المالية المتأخرة لـ 6 عمال يعملون لدى شركتين بجدة، بلغت 115 ألفا و206 ريالات سعودي، أي ما يوازي 496 ألفاً و537 جنيها مصريا تقريباً.

وقال الوزير، إن المكتب قام بتوفير 61 فرصة عمل جديدة دائمة، فضلا عن توفير 22 فرصة عمل من خلال نقل الكفالة لـ 22 عاملا .

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وكان الوزير، قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة العمال الست الذين يعملون بشركتين بجدة، ومتابعة صرف مستحقاتهم المالية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج .

وأوضح المستشار العمالي بالقنصلية بجدة عثمان رمضان، أن مكتب التمثيل العمالي استطاع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2019 من تجديد 575 عقد عمل، فضلا عن توثيق شهادات استمرارية العمل لنحو 1860 عاملا، كما قام بحل 15 شكوى بالطرق الودية، وتم تحويل 7 شكوى للجهات المعنية بعد نفاد الطرق الودية، ومازالت هناك شكوتين قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 24 شكوى تلقاها المكتب خلال الفترة محل التقرير.

وأشار إلى أنه قام بعمل 4 زيارات ميدانية لمكاتب العمل والهيئات العمالية الأخرى والشركات لإنجاز مطالب العاملين.