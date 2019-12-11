شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الصوت والضوء في الكرنك مجانًا بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عرض مجاني إضافى للصوت والضوء بمنطقة الكرنك، اليوم الساعه السادسة مساءا، في إطار احتفالات العالم باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة.

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ويعتبر هذا تقليد تتبعه الشركة كل عام لاستقبال ذوى القدرات الخاصة والجمعيات ودور الرعاية الخاصة بهم لحضور عروض الصوت والضوء مجانا والاحتفال بهم بين أحضان الحضارة المصرية القديمة.

وقال محمد عبدالعزيز، رئيس الصوت والضوء، إنه قد تقرر إقامة عرض مجانى للصوت والضوء باللغة العربية في معبدالكرنك للاحتفال بهذا اليوم العالمى، وقد تم دعوة العديد من دور الرعاية والجمعيات الخاصة بمتحدى الإعاقة كجمعية القديس منصوربارمنت، فالاهتمام بهذه الفئة المجتمعية المهمة والتي تمثل ما يقرب من 13 مليون معاق ضرورة مجتمعية وواجب وطنى«.

وأضاف «عبدالعزيز» أن «الصوت والضوء يهتم دائما بتوفير كافة السبل لراحة هذه الفئة لاستقبالهم في مناطق الصوت والضوء، حيث تم توفير كراسى متحركة مجانية لرواد عروض الصوت والضوء من ذوى القدرات الخاصة وكبار السن، تم تكريم أبطال مصر من متحدى الإعاقة والحاصلين على ميداليات، كما أقيمت احتفالية باليوم العالمى للطفل المعاق والذى حضره الالاف لمشاهدة العروض مجانا، وتقرر مؤخرا دعوتهم لمشاهدة عروض الصوت والضوء مجانا باللغة العربية والأجنبية بمناطقها الخمسة وذلك طوال العام».