شكرا لقرائتكم خبر عن وفد بريطاني رفيع المستوى يشارك في منتدى أسوان للسلام والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل وفد بريطاني رفيع المستوى إلى أسوان للمشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا.

يضم الوفد الذي يرأسه السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز كل من المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي جوليان رايلي، والمبعوث الخاص لقمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية فيليب بارهام، والسفير ونائب الممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي جيسون غرايمز، والمبعوث الخاص لمنطقة الساحل كليم نايلور.

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صرّح السفير جيفري آدامز قائلًا: «المملكة المتحدة وإفريقيا هما شريكان يهدفان إلى تحقيق النمو. سيقدم هذا المنتدى الفرصة للنهوض بجدول أعمال الاستقرار والأمن في إفريقيا. نحن نتطلع إلى المشاركة في حوار بناء ينتج عنه توصيات ترمي إلى بناء مستقبل قوي ومزدهر وسلمي للقارة الإفريقية.»

أوضح فيليب بارهام: «يسرني أن أشارك في منتدى أسوان، الذي يُعد مثالًا رائعًا على الشراكة البريطانية المصرية في إفريقيا. تريد المملكة المتحدة أن تكون المستثمر ذو التأثير الأكبر في إفريقيا من حيث فرص العمل والنمو والاستدامة. محطتنا التالية هي لندن حيث نرحب بالقادة والشركات الإفريقية في قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية في 20 يناير».

من المقرر أن تستضيف المملكة المتحدة في شهر يناير 2020 قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية، والتي ستجمع قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.

وستؤمّن «قمة لندن» صفقات استثمارية، وتوفر فرص العمل من خلال شراكات جديدة، وتوضح عرض المملكة المتحدة الفريد لأفريقيا. مدينة لندن هي البوابة المالية العالمية للاستثمار والخبرة وستضمن المملكة المتحدة أن تكون استثماراتنا مستدامة وتأخذ بعين الاعتبار تأثيرات المناخ، وتدعم الانتقال العالمي إلى أشكال أنظف من الطاقة.