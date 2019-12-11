شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» داخل القاعة الرئيسية لمنتدى شباب العالم (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصري اليوم» رصد الاستعدادات النهائية داخل القاعة الرئيسية لمنتدي شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة السلام بشرم الشيخ، ورغم عدم إتاحة التصوير والتجول تمكنت عدسة "المصري اليوم" من رصد كافة اوجه الاستعدادات ورصدت بالصور والفيديو خلايا النحل من العمال والاداريين الذي يعملون لوضع اللمسات النهائية قبل ساعات من انطلاق المنتدي الذي أصبح علامه دولية ويحظي بمتابعة المحافل والمنظمات والجهات الدولية وتجرى الاستعدادات على قدم وساق، حيث تواصل اللجنة المنظمة إنهاء كافة الترتيبات لإخراج المنتدى بالصورة التي تليق بمصر خاصة في ظل النجاحات السابقة التي تليق به، حيث شكلت إدارة المنتدى عدة لجان شبابية لتنظيم هذا الحدث رفيع المستوى الذي يجذب الشباب والزعماء والقادة والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم.

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

ويشهد منتدى هذا العام مناقشات ثرية حول الشباب والإبداع والتنمية، ولكن بالتركيز على عدد من القضايا الجديدة والملحة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائي وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي.

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

ويأتي اهتمام المنتدى بالأمن الغذائي لمناقشة فرص العمل الدولي المشترك من أجل القضاء على نقص الغذاء، إلى جانب الوقاية من جميع أشكال سوء التغذية، وذلك في إطار ما اشتملت عليه أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

Advertisements

وفي إطار ليس ببعيد عن الأمن الغذائي، يوجد محور خاص بالبعد البيئي في جلسات المنتدى، حيث أدرك العالم في السنوات الأخيرة أهمية التعامل العاجل مع قضية المناخ، نظرا لما هو ممكن أن تحدثه من تداعيات اقتصادية واجتماعية، لا سيما في ظل الظواهر المناخية الخطيرة، كالاحتباس الحراري وأثره على مستقبل الحياة على الكرة الأرضية.

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

وفي ظل عالم تحكمه التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، فإن منتدى شباب العالم ۲۰۱۹ يخص موضوعات نقاشية متكاملة تتعلق بكل من الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيقات الـ Block Chain، حيث يتم تناول هذه المحاور النقاشية وجميع المفاهيم والتقنيات المرتبطة بها في إطار تفاعلي ومن منظور شبابي ومعاصر.

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

كما لا تخلو أجندة المنتدى من بعض القضايا الحاضرة على لائحة اهتمامات المجتمع العالمي، خاصة المرأة، ودورها في المجتمع في عصر التكنولوجيا الرقمية، وتحديات الإبداع والفن والسينما في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

استعدادات لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ