شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقي نظيره التشادي ونائب وزير الدفاع الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق محمد أبا على صلاح، وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد، وذلك على هامش حضوره فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تمر بها المنطقة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين في العديد من المجالات.

وأكد الفريق أول محمد زكى على عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين بين القوات المسلحة لكلا البلدين معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية خلال الفترة القادمة.

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وأشاد وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد بجهود مصر في دعم كافة قضايا القارة الأفريقية لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة خاصة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى لعام 2019 .

كما إلتقى القائد العام بالسيدة جينيڨياڨ داريوسك نائب وزير الدفاع الفرنسى، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون العسكرى وأنظمة التسليح المتطورة وكذا مجالات الدفاع والتصنيع المشترك ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين .

وأعرب الفريق أول محمد زكى عن إعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولاسيما في المجال العسكرى، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود الإستقرار بالمنطقة .

ومن جانبها أشادت نائب وزير الدفاع الفرنسى بدور مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مع الفريق محمد أبا على صلاح وزيـر الدفاع والأمن بتشاد على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة